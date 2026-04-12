HB-Reserve geht nach der Pause komplett baden

In der Handball-Oberliga zeigte Mülheim-Urmitz II gegen Trier eine desolate Leistung. Koblenz und Vallendar II siegten zwar, doch Mühe und mentale Stärke waren gefragt.

In der Handball-Oberliga hat sich HB Mülheim-Urmitz II blamiert, HC Koblenz mehr Mühe als erwartet, aber am Ende ebenso gewonnen wie HV Vallendar II.

Während es HB-Trainer Hansi Schmidt die Sprache verschlagen hatte, sprach Co-Trainer Peter Wolf von einem „kollektiven Versagen“.