HCK siegt knapp gegen Welling
HB-Reserve geht nach der Pause komplett baden
Die Reserve des HV Vallendar (hier Ole Fischer im weißen Trikot am Ball und Sven Schleier im Hintergrund im Spiel gegen Koblenz)
Die Reserve des HV Vallendar (hier Ole Fischer im weißen Trikot am Ball und Sven Schleier im Hintergrund im Spiel gegen Koblenz) setzte sich gegen Weibern durch. Der HC Koblenz um Justus Hoffend (Nr. 31) und Andreas Reick (Nr. 77) siegte knapp gegen Welling.
Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga zeigte Mülheim-Urmitz II gegen Trier eine desolate Leistung. Koblenz und Vallendar II siegten zwar, doch Mühe und mentale Stärke waren gefragt.

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In der Handball-Oberliga hat sich HB Mülheim-Urmitz II blamiert, HC Koblenz mehr Mühe als erwartet, aber am Ende ebenso gewonnen wie HV Vallendar II. DJK MJC Trier – HB Mülheim-Urmitz II 33:25 (10:13)Während es HB-Trainer Hansi Schmidt die Sprache verschlagen hatte, sprach Co-Trainer Peter Wolf von einem „kollektiven Versagen“.

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