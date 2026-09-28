Handball in der Oberliga: Mülheim-Urmitz II überrascht mit einem 27:27 gegen Titelkandidat HSG Hunsrück. Mülheim bleibt zu Hause ungeschlagen.
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Im einzigen Männer-Handball-Oberligaspiel mit „Koblenzer“ Beteiligung am Wochenende hat Handball Mülheim-Urmitz II daheim gegen die HSG Hunsrück ein beachtliches 27:27 (14:19)-Remis eingefahren. Beachtlich unter anderem, weil HB einen klaren Pausenrückstand noch egalisieren konnte und der Titelkandidat vom Hunsrück, damit auch im dritten Jahr in Folge in Urmitz nicht ungeschoren blieb.