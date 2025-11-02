Mülheim besiegt HSG Hunsrück HB II schickt Rheinlandmeister mit Packung nach Hause Harry Traubenkraut 02.11.2025, 16:23 Uhr

Die Oberligisten aus Koblenz, Mülheim-Urmitz und Vallendar hatten am Wochenende allen Grund zur Freude, denn für alle drei Klubs gab’s Erfolge.

In der Handball-Oberliga haben sowohl die Reserveteams aus Mülheim-Urmitz und Vallendar restlos überzeugt – und auch der HC Koblenz löste seine Pflichtaufgabe in Trier solide. DJK MJC Trier – HC Koblenz 32:37 (17:21)„Pflichtaufgabe erfüllt, Spiel ist schnell abgehakt, wir können uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren“, befand HCK-Trainer Julian Vogt kurz und knapp, ergänzte dann aber etwas umfangreicher: „Es war sicher ...







