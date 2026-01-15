Heimspiel für Mülheim-Urmitz HB II hat mit Welling noch eine Rechnung offen Harry Traubenkraut 15.01.2026, 15:25 Uhr

i Der Mülheim-Urmitzer Amadeus Kohlhaas (am Ball) hat sich durch die Weiberner Abwehr gespielt - die HB-Reserve gewann 25:24 in der Eifel und geht nun selbstbewusst ins Heimspiel gegen den TV Welling. Jörg Niebergall

Handball-Oberliga: HB Mülheim-Urmitz II will gegen TV Welling Wiedergutmachung. Für HV Vallendar II und HC Koblenz geht es derweil in die Eifel.

In der Handball-Oberliga empfängt HB Mülheim-Urmitz II den TV Welling. Der HC Koblenz und der HV Vallendar II wiederum fahren in die Eifel. HB Mülheim-Urmitz II – TV Welling (Sa., 17 Uhr, Peter-Häring-Halle)Während die Gastgeber aus dem Hinspiel noch einiges gutzumachen haben, kämpft der TV Welling weiter gegen seine Auswärtsschwäche an und will sich zudem als Neunter (8:16 Punkte) weiter von den drei abstiegsgefährdeten Teams ...







