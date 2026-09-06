Nach 29:37-Heimklatsche
HB-Fehlstart droht: Trainer zeigt sich selbstkritisch
HB-Spieler Jan Hommen (am Ball) versuchte sich vergebens gegen die zweite Saisonniederlage zu stemmen.
HB-Spieler Jan Hommen (am Ball) versuchte sich vergebens gegen die zweite Saisonniederlage zu stemmen.
Wolfgang Heil

Bei HB Mülheim-Kärlich läuft der Motor zum Saisonstart noch äußerst unrund. Die Zahnräder greifen nach der zweiten Saisonniederlage gegen die TSG Haßloch noch nicht ineinander. Trainer Frank Knipp: „Ich weiß, dass wir es viel besser können.“

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Für HB Mülheim-Urmitz läuft es in der Regionalliga Südwest noch nicht wie gewünscht. Nach der Auftaktpleite bei Aufsteiger TG Osthofen ging auch die Heimpremiere vor 200 Zuschauern in der Philipp-Heift-Halle verloren. Gegen Drittligaabsteiger TSG Haßloch unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Knipp mit 29:37 (15:18).
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