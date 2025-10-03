Schlusslicht gegen den einen Punkt besser platzierten Gast aus der Eifel: Für HB Mülheim-Urmitz II steht gegen den TuS Weibern viel auf dem Spiel.
Lesezeit 2 Minuten
Am fünften Spieltag der Handball-Oberliga hat Mülheim-Urmitz II ein wichtiges Heimspiel vor der Brust, während Koblenz und Vallendar II auswärts spielen. TuS Daun – HC Koblenz (Samstag, 19.30, Wehrbüschhalle)Nach seinem 30:27-Derbysieg in Urmitz wartet auf die Mannschaft von Trainer Julian Vogt gleich die nächste knifflige Auswärtsaufgabe.