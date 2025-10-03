HB empfängt im Kellerduell in Urmitz den TuS Weibern

Schlusslicht gegen den einen Punkt besser platzierten Gast aus der Eifel: Für HB Mülheim-Urmitz II steht gegen den TuS Weibern viel auf dem Spiel.

Am fünften Spieltag der Handball-Oberliga hat Mülheim-Urmitz II ein wichtiges Heimspiel vor der Brust, während Koblenz und Vallendar II auswärts spielen.

Nach seinem 30:27-Derbysieg in Urmitz wartet auf die Mannschaft von Trainer Julian Vogt gleich die nächste knifflige Auswärtsaufgabe.