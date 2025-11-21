2 Spiele in 22 Stunden Haßloch: Erst kommt Marpingen, dann die HSG Hunsrück 21.11.2025, 15:07 Uhr

i Im Hinspiel vor fünf Wochen verlor die HSG Hunsrück (in Schwarz) in Kleinich deutlich mit 18:26 gegen den noch unbesiegten Tabellenzweiten TSG Haßloch. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es in der Pfalz schon zum Rückspiel und vorgezogenen Rückrundenauftakt. Dennis Irmiter

Doppelschicht für die TSG Haßloch in der Regionalliga der Frauen: Am Samstag steht das Spitzen- und Nachholspiel gegen Marpingen an – und am Sonntag kommt die HSG Hunsrück zu einer vorgezogenen Partie in die Pfalz.

Eigentlich pausiert an diesem Wochenende die Handball-Regionalliga Südwest bei den Männern (die HSG Kastellaun/Simmern hat spielfrei) und bei den Frauen. Aber am Samstag und Sonntag finden in der Regionalliga doch Nachholspiele und vorgezogene Begegnungen statt: Eine vorgezogene Partie ist das Duell vom Tabellenzweiten TSG Haßloch (18:0 Zähler) am Sonntag um 17.







