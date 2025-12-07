Happy End in ungewohnter Halle

Ein echtes Heimspiel war es noch nicht, doch nach vier Auswärtspartien durften die Handballer des HSV Sobernheim zumindest mal wieder vor heimischem Publikum auflaufen. Ihr Auftritt in der ungewohnten EFG-Halle endete erfolgreich.
Mit einer Leistungssteigerung nach der Pause verdienten sich die Verbandsliga-Handballer des HSV Sobernheim den Sieg über die SF Budenheim II. Die zweite Hälfte entschieden sie mit elf Toren zu ihren Gunsten und machten damit den 35:29 (14:18)-Erfolg perfekt, durch den sie nach Punkten mit den Sportfreunden gleichzogen.