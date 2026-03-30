Nachfolger von Kai Schäfer Hansi Schmidt steigt beim TV Welling als Trainer ein Harry Traubenkraut 30.03.2026, 13:37 Uhr

i Hansi Schmidt (Mitte) wird ab der kommenden Saison die Oberliga-Handballer des TV Wellig trainieren. Jörg Mehlem

In der Handball-Oberliga sorgt der TV Welling für Aufsehen, denn Kai Schäfers Nachfolger ist gefunden: Neuer Trainer Hansi Schmidt soll das Team weiterentwickeln und junge Talente fördern.

Die Saison 2025/2026 in der Handball-Oberliga läuft zwar noch, denn nach Ostern stehen die letzten beiden Spieltage in der Liga an. Dennoch haben die Vereinsverantwortlichen des TV Welling bereits die Weichen für das kommende Spieljahr gestellt und nun bekannt gegeben, wer kommende Saison als Trainer die sportlichen Geschicke des Teams leiten wird.







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