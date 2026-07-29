Rückzug der HSG Westerwald Handballverband sieht sich für alle Fälle gewappnet René Weiss 29.07.2026, 06:00 Uhr

i Die HSG Westerwald (am Ball Philipp Wolf, hier gegen Tim Binnes von der HSG Römerwall) hat sich aus der Verbandsliga zurückgezogen. In der kommenden Runde werden die Kombinierten in der Landesliga antreten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Nach dem Rückzug der HSG Westerwald erreicht die Verbandsliga nicht mehr die Regelstaffelstärke. So geht der Handballverband Rheinland mit der neuen Konstellation um.

Die Verbandsliga, die zweithöchste Stufe hinter der Oberliga im Handballverband Rheinland, ist durch den Rückzug der HSG Westerwald von zwölf auf elf Mannschaften geschrumpft. Damit erreicht die Spielklasse, die seit der Saison 2024/25 nicht mehr zwei-, sondern eingleisig ist, in der bevorstehenden Runde mit elf Mannschaften nicht mehr die Regelstaffelstärke.







Artikel teilen

Artikel teilen