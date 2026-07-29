Nach dem Rückzug der HSG Westerwald erreicht die Verbandsliga nicht mehr die Regelstaffelstärke. So geht der Handballverband Rheinland mit der neuen Konstellation um.
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Die Verbandsliga, die zweithöchste Stufe hinter der Oberliga im Handballverband Rheinland, ist durch den Rückzug der HSG Westerwald von zwölf auf elf Mannschaften geschrumpft. Damit erreicht die Spielklasse, die seit der Saison 2024/25 nicht mehr zwei-, sondern eingleisig ist, in der bevorstehenden Runde mit elf Mannschaften nicht mehr die Regelstaffelstärke.