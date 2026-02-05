TVW empfängt zweimal Trier Handballstimmung in der Wellinger Nettetalhalle Harry Traubenkraut 05.02.2026, 15:00 Uhr

i Annalena Adams hat sich am Kreis freigespielt und zum Torwurf angesetzt - bei den Wellinger Handballerinnen läuft es derzeit hervorragend, am Samstag hat der TVW nun Verfolger Trier zu Gast in der Nettetalhalle. HetPix Fotodesign. HetPix

Am Nachmittag die Frauen, am Abend die Männer: In der Wellinger Nettetalhalle ist am Samstag Großspieltag. Die Frauen wollen ihre Topplatzierung verteidigen, die Männer benötigen Punkte für den Klassenverbleib.

In der Handball-Oberliga gilt für Vereine, die in beiden Ligen, also bei den Männern und Frauen vertreten sind, das Motto: gleicher Spieltag, gleicher Spielort, mögliche gemeinsame Anreise. Das betrifft nun auch den TV Welling, der einen Großkampftag in der Nettetalhalle ausrichtet und zweimal, erst die Frauen, dann die Männer, gegen MJC Trier spielt.







