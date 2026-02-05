Am Nachmittag die Frauen, am Abend die Männer: In der Wellinger Nettetalhalle ist am Samstag Großspieltag. Die Frauen wollen ihre Topplatzierung verteidigen, die Männer benötigen Punkte für den Klassenverbleib.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga gilt für Vereine, die in beiden Ligen, also bei den Männern und Frauen vertreten sind, das Motto: gleicher Spieltag, gleicher Spielort, mögliche gemeinsame Anreise. Das betrifft nun auch den TV Welling, der einen Großkampftag in der Nettetalhalle ausrichtet und zweimal, erst die Frauen, dann die Männer, gegen MJC Trier spielt.