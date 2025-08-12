Packender Frauenhandball in der Engerser Sporthalle, bei dem auch Fußballfans auf ihre Kosten kommen. Am 16. und 17. August findet der 13. VR Bank-Cup mit jeglichen Jugendmannschaften statt.

i Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauer auf hochklassige und spannende Handballpartien freuen. Silvia Wirges

Der TV Engers lädt zum 13. VR Bank-Cup in die Sporthalle Engers ein. Am 16. und 17. August heißt es wieder „Handball satt“, wenn hochklassige Regionalligavereine aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland in einem spannenden Turnier gegeneinander antreten. Bereits seit 2012 veranstaltete der TV Engers in Zusammenarbeit mit der VR Bank RheinAhrEifel dieses Handballturnier, das sowohl den Zuschauern packende Frauen-Handballspiele bietet als auch den Spielerinnen eine ideale Vorbereitung auf die kommende Saison ermöglicht. Den teilnehmenden Mannschaften winken attraktive Preisgelder, es werden optimale Spielbedingungen geschaffen, und vor Ort ist für eine erstklassige Verpflegung gesorgt. Das Turnier gilt in der Handballszene als bedeutendes Event im jährlichen Trainingskalender.

An beiden Turniertagen werden insgesamt 29 Mannschaften aus den Spielklassen der E-, D-, C- und B-Jugend erwartet. In Spielen mit einer Dauer von 10 bis 20 Minuten, je nach Gruppengröße, werden die Sieger und Platzierungen ermittelt. Das Turnier ist offiziell anerkannt und genehmigt vom Handballverband Rheinland und wird mit lizenzierten Schiedsrichtern sowie Zeitnehmern ausgetragen.

„Wir wollen den Zuschauern, den Gastmannschaften und unseren Spielerinnen ein spannendes Turniererlebnis in einem professionellen Umfeld bieten.“

Silvia Wirges, 1. Vorsitzende TV Engers

„Wir wollen auch in diesem Jahr den Zuschauern, den Gastmannschaften und unseren Spielerinnen ein spannendes Turnier-Erlebnis in einem professionellen Umfeld bieten. Wir haben bei der Auswahl der Teilnehmer viel Aufwand betrieben“, erklärt Silvia Wirges, die erste Vorsitzende des Vereins. Für die beiden Regionalligamannschaften des TV Engers in der C- und B-Jugend konnten starke Ligapartner wie der HSC Schweich und die JSG Hunsrück gewonnen werden. Zudem sind Teams der JSG Bonn, des HC Gele aus Gummersbach, der TuS Königsdorf und der HSG Siebengebirge am Start.

Neben dem Handballturnier organisiert der TV Engers am 17. August auch das Fanfrühstück zum DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Dieses Frühstück ist Teil des Turnierprogramms und findet in der Engerser Sporthalle statt. Über 400 Fußballfans haben sich bereits angemeldet, um vor ihrer Busfahrt ins Koblenzer Stadion Oberwerth mit Getränken und warmen Speisen versorgt zu werden. Viele freiwillige Helfer sind im Einsatz, um beide Sportevents reibungslos zu gestalten und den Erfolg sicherzustellen.