Historischer Erfolg für den TV Engers: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte qualifizieren sich mit der B- und C-Jugend gleich zwei Jugendteams des TV Engers für die Regionalliga in der kommenden Saison 2025/26. Ein herausragender Erfolg, der das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeist und großem Einsatz ist.

Mit vier beeindruckenden Siegen in den ersten beiden Qualifikationsturnieren sicherte sich die C-Jugend bereits in der ersten Runde den Einzug in die Regionalliga. Die Spielerinnen zeigten dabei nicht nur ihr sportliches Können, sondern auch, wie intensiv und zielstrebig sie in den Wochen zuvor trainiert hatten. Ein echtes Highlight war das nervenaufreibende Spiel gegen Rhein-Nette/Weibern. Trotz einer verletzungsbedingten Unterbesetzung und ohne etatmäßige Torhüterin gelang in letzter Sekunde der Siegtreffer durch einen verwandelten Siebenmeter von Diba Mohebzada.

B-Jugend musste einen harten Weg gehen

In der dritten Runde trat die C2-Mannschaft – betreut von Trainer Cetin Baglayan und Betreuerin Julia Billmann – gegen Kastellaun an. Aufgrund der zeitgleich stattfindenden Qualifikation der B-Jugend mussten gleich vier Stammspielerinnen (Cosma Braun, Diba Mohebzada, Josefine Meyer und Mia Herbst) dort spielen. Die deutliche Niederlage (2:18) in diesem Spiel hatte somit keinen Einfluss mehr auf das Gesamtergebnis. Die C-Jugend beendet die Qualifikation dennoch als Gruppensieger – ein verdienter Lohn für eine starke Leistung.

i Zwei Juniorenteams des TV Engers sind für die Regionalliga qualifiziert. Darya Mohebzada

Schon vor Beginn war klar: Die Qualifikation würde für die Engerser B-Jugend ein harter Weg. Der Kader bestand ausschließlich aus Spielerinnen des jüngeren Jahrgangs, viele davon waren zusätzlich durch die Einsätze in der C-Jugend stark gefordert. In der ersten Runde unterlag der TVE den Top-Teams aus Wittlich und Schweich jeweils nur knapp mit einem Tor. Diese knappen Niederlagen machten deutlich: Der TVE kann mit den Besten mithalten. Einzig eine hohe Anzahl vergebener Torchancen – wohl auch der Nervosität geschuldet – verhinderte den Sieg. In der zweiten Runde belohnte sich das Team dann für die unermüdliche Arbeit, denn mit einem überzeugenden Sieg gegen Hunsrück war der Einzug in die Regionalliga geschafft.

„Ein unglaublicher Moment für unseren Verein.“

So heißt es in einer Mitteilung des TV Engers.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Spielerinnen, Trainer und Betreuer. Noch nie zuvor haben es zwei Jugendteams des TV Engers gleichzeitig in die Regionalliga geschafft – ein unglaublicher Moment für unseren Verein“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Weiter heißt es: „Ein riesiges Dankeschön geht an alle Zuschauer und Unterstützer, die bei jedem Spiel für Stimmung gesorgt und unsere Teams getragen haben. Das harte Training hat sich ausgezahlt. Wir sind noch lange nicht am Ende!“