Vor drittem Heimspiel in Folge Hand geschwollen: Vallendar bangt um wichtigen Spieler Tim Hammer 17.09.2026, 12:11 Uhr

i Vallendars Trainer Veit Waldgenbach (Mitte, in weiß) schwört seine Schützlinge auf die bevorstehenden Aufgaben ein. Wolfgang Heil

Der HV Vallendar ist in identischer Lage wie die Bergischen Panther. Beide Teams holten nur einen Sieg in drei Spielen, doch eine mögliche Verletzung könnte die Pläne von Trainer Veit Waldgenbach durchkreuzen.

Die Handballer des HV Vallendar stehen am Samstag (18 Uhr) gegen die HSG Bergische Panther in der 3. Liga Süd-West vor ihrem dritten Heimspiel in Folge. „Das finde ich schon ein wenig merkwürdig. Ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Mir ist ein Wechsel auch lieber, aber das soll unsere Vorbereitung auf das Spiel nicht beeinflussen,“ erklärt HVV-Trainer Veit Waldgenbach.







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