HSG Hunsrück II in Mertesdorf „Hammerwochen“ enden gegen die Kastellaunerinnen 24.01.2025, 15:32 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/P.Dziurman

Geht die Siegesserie der HSG Kastellaun/Simmern in der Oberliga der Frauen weiter? Die Antwort gibt es am Sonntagabend in Wittlich.

Der 14. Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen steht an.HSG Mertesdorf – HSG Hunsrück II (Sa., 18 Uhr). Daheim in der Ruwertalhalle ist der Fünfte Mertesdorf (14:12 Punkte) eine Macht, nur gegen Spitzenreiter HC Koblenz gab es beim 20:23 eine Niederlage.

