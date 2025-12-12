Haftmittelverbot soll TV Bad Ems in die Karten spielen

Der TV Bad Ems kämpft nach drei Niederlagen in Folge um den Anschluss an die Top Vier. Am Samstag trifft das junge Team in heimischer Halle auf den TuS Weibern – und hoffen dabei auf einen ganz besonderen Heimvorteil.
Wohin führt der Weg des TV Bad Ems in dieser Saison in der Handball-Oberliga? Durch ihre drei Niederlagen in Folge haben die „Kurstädter“, die jetzt mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 10:10 Zähler den sechsten Tabellenplatz einnehmen, den Kontakt zu den Top-Vier vorübergehend verloren, und im dichten Tabellenmittelfeld müssen Andreas Klute und seine Mannschaft kurz vor der Winterpause zumindest mit einem Auge nach unten schauen.