Das war es mit Verbandsliga-Handball in Bad Sobernheim. Mit einem 24:29 verabschiedet sich der HSV aufgrund einer Klassenzusammenlegung aus der Spielklasse. Die Leistung beim Abschied stimmte.
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Es war ein Auftakt zum Vergessen für die Handballer des HSV Sobernheim. Mehr als sechs Minuten waren in der Dümmler-Halle bereits verstrichen, doch die Gastgeber standen noch immer ohne Tor da, waren mehrfach an Sam Winkelmann, dem starken Keeper der HSG Eckbachtal II, oder am Torgestänge hängen geblieben.