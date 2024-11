Heimspieltag in Kirn Gute Stimmung soll HSG-Teams helfen Gert Adolphi 21.11.2024, 19:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Frauen der HSG Nahe-Glan waren in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnt. Nun gab es zwei Niederlagen in Folge. Wie das Team damit umgeht, zeigt sich am Samstag in Kirn.

Die Kirner Kyrau-Halle soll am heutigen Samstag die Bühne sein für Wiedergutmachungsaktionen der beiden Aushängeschilder der HSG Nahe-Glan. Die Handball-Männer wollen sich ab 20 Uhr gegen die SG Saulheim II für die 25:26-Niederlage in Nieder-Olm, dem damaligen Oberliga-Schlusslicht, rehabilitieren, auch die HSG-Frauen verloren am Sonntag mit 28:33 in Nieder-Olm, rutschten dadurch auf den letzten Platz der Oberliga ab und treffen bereits ab 18 ...

