HSV-Serie hält mit viel Mühe
Gute Stimmung ebbt zu schnell wieder ab
Christian Steinhauer, der Torwart des HSV Sobernheim, und seine Vorderleute sind bei einem Alzeyer Angriff aufmerksam.
Christian Steinhauer, der Torwart des HSV Sobernheim, und seine Vorderleute sind bei einem Alzeyer Angriff aufmerksam.
Edgar Daudistel

Eine schwere Verletzung, unnötige Spannung und ein Wiedersehen mit langjährigen Weggefährten: Das Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht hatte einiges zu bieten.

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Dirk Waidner hatte vor dem Spiel den richtigen Riecher gehabt. „Die Bad Sobernheimer haben ja einige Spiele mit nur einem Tor gewonnen“, hatte der Trainer des HSV Alzey bei seiner Rückkehr in die Dümmler-Halle gesagt, verbunden mit der Hoffnung, dass es seinem Team gelingen könnte, den Favoriten zu ärgern.
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