Sowohl die DJK Betzdorf als auch der SSV Wissen sind nicht mit dem größten Kader zu ihren Auswärtsaufgaben aufgebrochen. Am Ende merkte man bei beiden Handball-Teams die fehlende frische, die letztlich die starken Anfangsphasen überstrahlte.
Ohne Punkte kehrten die Bezirksoberliga-Handballer aus Betzdorf und Wissen von ihren Auswärtspartien heim.HSG Horchheim/Lahnstein – DJK Betzdorf 27:18 (12:8). Für die personell arg gebeutelten Gäste aus der Sieg-Heller-Stadt begann das Auswärtsspiel außerordentlich gut.