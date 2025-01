Mendig erneut zu Hause Grün-Weiß will gegen Bendorf II nachlegen Harry Traubenkraut 30.01.2025, 12:02 Uhr

i Symbolbild dpa

Es bleibt weiter spannend in der Handball-Verbandsliga. Für Grün-Weiß Mendig geht es darum, den fünften Platz zu halten. Zu Hause gegen Bendorf II soll dafür ein weiterer Schritt gemacht werden.

In der Handball-Verbandsliga Ost freut sich der TuS Grün-Weiß Mendig auf das zweite Heimspiel in Folge. Dabei erwarten die Grün-Weißen die Rheinlandligareserve der Turnerschaft Bendorf, gegen die sie diesmal Samstag (19.30 Uhr) in der Mendiger Realschulhalle antreten.

