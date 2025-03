Der treffsicherste Spieler der Partie verwarf in letzter Sekunde einen Siebenmeter: Kastellauns Max Grethen wurde beim 32:33 gegen Bingen zum tragischen Helden. Für die 400 Zuschauer in Simmern war das Regionalliga-Duell ein schönes Spektakel.

Tolles Hunsrück-Nahe-Derby in Simmern vor 400 Zuschauern: Gastgeber HSG Kastellaun/Simmern verlor nicht nur hauchdünn mit 32:33 (16:17) gegen die HSG Bingen, sondern musste an die Gäste auch den dritten Tabellenplatz in der Handball-Regionalliga Südwest abtreten. Nach dem 21. Spieltag haben Bingen, Kaiserslautern-Dansenberg und Kastellaun/Simmern allesamt 25:17 Punkte. Aufgrund der Ergebnisse in den direkten Duellen ist Kastellaun von Drei auf Fünf abgerutscht.

Der Krimi zwischen Kastellaun und Simmern trieb es in der letzten Sekunde auf die Spitze: Kastellauns Sasa Puljizovic führte gedankenschnell einen Freiwurf aus, den Bingens Zehn-Tore-Mann Vincent Klug aus einem Meter Entfernung blockte. Die guten Schiedsrichter aus dem Saarland, Till Egler (HSG Nordsaar) und Simon Weißbrod (HF Köllertal), entschieden nach kurzer Beratung: Rot für Klug wegen Nichteinhalten des Abstands und Siebenmeter für Kastellaun. „Das ging alles so schnell, für mich war die Entscheidung viel zu hart“, meinte Bingens Trainer Markus Herberg.

Ex-Teamkollege ahnt die Ecke beim entscheidenden Siebenmeter

Aber es gab den Siebenmeter für Kastellaun beim Stand von 32:33. Es war die letzte Aktion, das überragende HSG-Rückraum-Ass Max Grethen trat nach zwölf Toren (davon sechs verwandelte Siebenmeter) zum letzten Mal an die Strafwurflinie. Sein siebter Siebenmeter war aber nicht drin, Grethen scheiterte am Knie von Bingens Keeper David Sturm, der danach in der Gäste-Jubeltraube verschwand.

Grethen war zunächst untröstlich, fand aber schnell die passenden Worte: „Da kannst du ein gutes Spiel und zwölf Tore machen, wenn der letzte Siebenmeter aber nicht reingeht, dann verlierst du. Ich kenne David Sturm gut – und er kennt mich gut, denn wir haben in Budenheim zusammen in der 3. Liga gespielt. Er wusste wohl, wohin ich werfen würde.“ Kastellauns Trainer Mirza Cehajic machte Grethen keinen Vorwurf: „Er hat zwölf Tore geworfen und davor alle Siebenmeter getroffen.“ Herberg, seit sieben Jahren Trainer in Bingen, wo Grethen vor seiner Zeit in Budenheim spielte, meinte: „Das ist bitter für Max, er hat Kastellaun mit seinen Toren im Spiel gehalten. Bei einem Unentschieden wäre ich nicht enttäuscht gewesen, aber den Sieg fand ich dennoch verdient für uns.“

i Siebenmeter für Bingen, auch wenn sich die Kastellauner Abwehr um (von links) Jan Röckendorf, Max Grethen, Torwart Maurice Lahm und Nicolas Friedrich keiner Schuld bewusst ist. Mark Dieler

Das konnte man so unterschreiben, denn Bingen lag in den gesamten 60 Minuten nie in Rückstand. Kastellaun glich alleine in der zweiten Halbzeit zwölfmal (!) aus, aber in Führung ging die HSG nie. Nach dem 31:31 von Grethen und der anschließenden Parade von Kastellauns Keeper Luca Korbion (57.) hatten die Hausherren die einzige Chance auf die Führung, aber man vertändelte den Ball. Grethen glich mit seinem zwölften Tor noch mal 90 Sekunden vor Schluss zum 32:32 aus, ehe im Gegenzug Klug der Siegtreffer für Bingen gelang. Dann wurde es in der letzten Sekunden dramatisch, mit dem besseren Ende für die Binger.

„Kastellaun hat eigentlich mehr Fehler als sonst gemacht, aber wir konnten trotzdem nie davonziehen. Für die Zuschauer war das super, es ging hin und her“, meinte Herberg. Cehajic sah einen ähnlichen Spielverlauf: „Ein überragendes Spiel für die Zuschauer. Wir haben es nie geschafft, in Führung zu gehen. Die Torwartleistung bei Bingen war auch besser als bei uns.“ Unglücksrabe Grethen sah einen Grund für die Niederlage in der Anfangsphase der Partie: „Da haben wir zu viel verworfen, es ist schwierig, wenn du die ganze Zeit einem Rückstand hinterherläufst.“

Wir waren dreimal in Folge Vierter, jetzt wollen wir mal Dritter werden .

Markus Herberg, Trainer HSG Bingen

Seine erste Saison bei der HSG Kastellaun stuft Grethen, der in Longkamp mit seiner zukünftigen Frau und Handballerin Meike Frank (wechselt zurück zur HSG Hunsrück) lebt, als ordentlich ein: „Ich habe seit Saisonbeginn Probleme mit der Patellasehne im Knie. Das wird aber immer besser. Bei meiner Leistung ist noch Luft nach oben.“ Gegen Bingen war Grethens Auftritt top – bis zum verhängnisvollen Fehlwurf in letzter Sekunde. Platz drei hat Grethen noch nicht abgeschrieben, obwohl die Binger den Rang nicht mehr hergeben wollen. „Wir waren dreimal in Folge Vierter, jetzt wollen wir mal Dritter werden“, sagte Coach Herberg.

HSG Kastellaun/Simmern – HSG Bingen 32:33 (16:17)

Kastellaun: Korbion, Lahm – Rickus (2), Mallmann, Mühlbauer, Kötz, Mangold (9), Hassley, Puljizovic (4), Friedrich (5), Grethen (12/6), Röckendorf.

Bingen: Hilsdorf, D. Sturm – J. Sturm (5), Lang (7), Krömer, Hottum, Schickedanz (5), Hochstetter (1), Dziunczik (1), Heydasch (1), Süngü, Klug (10/4), Schneider (3), Michel, Gehres, Brandt.Schiedsrichter: Till Egler (HSG Nordsaar) und Simon Weißbrod (HF Köllertal).

Zuschauer: 400.

Spielfilm: 5:8 (16.), 11:14 (25.), 16:17 (Halbzeit); 20:22 (39.), 26:26 (49.), 30:30 (55.), 32:32 (59.), 32:33 (Endstand).

Besonderheit: Rot für Klug (Bingen) wegen Unsportlichkeit (60.).