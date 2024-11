Handball-Verbandsliga: Mannschaft von Spielertrainer Tim Binnes feiert einen glanzlosen Sieg bei Mitabsteiger HSG Sinzig Glanzloser Sieg: Römerwall nimmt auch Auswärtshürde Sinzig und bleibt ganz oben Tim Hammer 03.11.2024, 13:49 Uhr

Die HSG Römerwall setzt ihren Lauf in der Handball-Verbandsliga Ost fort und steht nach dem sechsten Sieg im siebten Spiel weiterhin an der Tabellenspitze. Die Auswärtsfahrt nach Remagen zur HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler wurde erfolgreich mit einem 36:32 (19:15) aus Römerwäller Sicht gestaltet.

„Gewonnen, aber mal wieder glanzlos“, fasste Römerwalls Spielertrainer Tim Binnes den Samstagabend aus seiner Sicht zusammen. In der Remagener Rheinhalle entwickelte sich in der Anfangsphase der Partie ein enger Schlagabtausch, in der es die Kombinierten aus Bad Hönningen und Rheinbrohl nicht schafften, sich abzusetzen.

