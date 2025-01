Betzdorf spielt in Andernach Gibt SSV Wissen die „Rote Laterne“ ab? 17.01.2025, 19:00 Uhr

i Erster Auftritt in 2025: Während der SSV Wissen (am Ball Christopher Nickel) die Derbyniederlage gegen Betzdorf im Heimspiel vergessen machen will, trifft die DJK Betzdorf (von links: Ben Leopold Molly, Helke Weil) auf eine Oberligareserve. Manfred Böhmer

Mit dem AK-Derby endete für die Bezirksoberliga-Handballer aus Wissen und Betzdorf das Jahr 2024. An diesem Wochenende nehmen beide Teams wieder den Spielbetrieb auf. Während der SSV zu Hause spielt, ist die DJK auswärts gefordert.

Nachdem sich die Bezirksoberliga-Handballer des SSV Wissen in der vergangenen Woche noch in Geduld üben mussten, da der Jahresauftakt in heimischer Halle aufgrund eines Lochs im Hallendach der BBS-Halle nicht stattfinden konnte, wird es nun das erste Mal im Jahr 2025 ernst.

