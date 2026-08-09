Die Grundlagen sind soweit gelegt, nun geht’s für die Handballer des TV Bad Ems so langsam wieder ums Torewerfen und Gegentore verhindern. Erstmals getestet wird bereits am Donnerstag beim Verbandsligisten Turnerschaft Bendorf.
Lesezeit 1 Minute
Seit Mitte Juni trimmen Andreas Klute und Martina Noll die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1861 Bad Ems, um für die am Freitag, 11. September, mit dem Auswärtsspiel beim TV Welling beginnende Punktrunde gewappnet zu sein. Die Begegnung der 1. Runde gegen den TuS Weibern wurde auf Samstag, 21.