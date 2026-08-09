Jetzt geht’s auf Torejagd Genug Runden gedreht: Nun dürfen Bad Emser an den Ball Stefan Nink 09.08.2026, 18:14 Uhr

i Abwehrchef und Regisseur in Personal-Union: Oliver Noll (am Ball) will mit dem TV Bad Ems in der neuen Runde die Spitzengruppe angreifen. Andreas Hergenhahn/Archiv

Die Grundlagen sind soweit gelegt, nun geht’s für die Handballer des TV Bad Ems so langsam wieder ums Torewerfen und Gegentore verhindern. Erstmals getestet wird bereits am Donnerstag beim Verbandsligisten Turnerschaft Bendorf.

Seit Mitte Juni trimmen Andreas Klute und Martina Noll die Oberliga-Handballer des Turnvereins 1861 Bad Ems, um für die am Freitag, 11. September, mit dem Auswärtsspiel beim TV Welling beginnende Punktrunde gewappnet zu sein. Die Begegnung der 1. Runde gegen den TuS Weibern wurde auf Samstag, 21.







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