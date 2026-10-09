DKMS-Aktion in Simmern Gemeinsam für Manuel: Handballer helfen mit Michael Bongard 09.10.2026, 12:54 Uhr

i Manuel Czernek, 29-jähriger Trainer der Hapkido-Abteilung (koreanische Kampfkunst) des VfR Simmern, ist an Blutkrebs erkrankt. Um wieder gesund zu werden, benötigt er dringend eine Stammzellspende. Am Samstag gibt es eine DKMS-Registrierungssktion „Gemeinsam für Manuel“ in der Simmerner Sporthallen während der Handballspiele der HSG Kastellaun/Simmern. VfR Simmern

„Gemeinsam für Manuel“: Am Samstag findet während der Heimspiele der HSG Kastellaun in Simmern eine große Registrierungsaktion Stammzellspende für den 29-jährigen Hapkido-Trainer des VfR Simmern statt, der an Blutkrebs erkrankt ist.

Während des Heimspieltags der Handballer der HSG Kastellaun/Simmern am Samstag in der Sporthalle der Realschule plus in Simmern (B-Mädels-Bundesliga um 17.30 Uhr, Männer-Regionalliga um 20 Uhr) findet eine besondere und ganz wichtige DKMS-Registrierungsaktion zur Stammzellspende statt.







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