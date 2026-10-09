„Gemeinsam für Manuel“: Am Samstag findet während der Heimspiele der HSG Kastellaun in Simmern eine große Registrierungsaktion Stammzellspende für den 29-jährigen Hapkido-Trainer des VfR Simmern statt, der an Blutkrebs erkrankt ist.
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Während des Heimspieltags der Handballer der HSG Kastellaun/Simmern am Samstag in der Sporthalle der Realschule plus in Simmern (B-Mädels-Bundesliga um 17.30 Uhr, Männer-Regionalliga um 20 Uhr) findet eine besondere und ganz wichtige DKMS-Registrierungsaktion zur Stammzellspende statt.