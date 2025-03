Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach. Im Auswärtsspiel am Samstag (19.15 Uhr) in der Sporthalle „in den Fliesen“ in Saarlouis gegen die HSG Fraulautern/Überherrn muss ein Sieg Pflicht sein. Im Prinzip sieht das auch der Birkenfelder Trainer Dominik Schwindling so, doch er warnt auch davor, den Tabellen-Vorletzten, der gerade einmal vier Punkte auf dem Konto hat, zu unterschätzen.

Die größte Hürde ist wohl, dass in der Saarlouiser Halle mit Harz gespielt werden darf. „Das mögen wir natürlich gar nicht, aber irgendwann müssen wir ja auch mal mit dem Haftmittel gewinnen“, sagt Schwindling und spielt darauf an, dass sein Team in dieser Saison noch keine Partie, in der geharzt werden durfte, für sich entscheiden konnte.

Außerdem gab es bei Fraulautern einen Trainerwechsel. „Da weiß man nie, was auf einen zukommt“, findet Schwindling und erklärt: „Wir fokussieren uns deshalb nur auf uns.“