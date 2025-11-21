Verbandsligist stellt sich vor Gelingt dem TV Birkenfeld ein Coup im Verbandspokal? 21.11.2025, 12:17 Uhr

i Symbolbild dpa

Die Handballer des TV Birkenfeld sind gerade gut in Form – und die wollen siue nutzen, um auch im Pokal eine Runde weiter zu kommen. Mit der HSG Saarbrücken II stellt sich eine klassenhöhere Mannschaft in der Sporthalle am Berg vor.

Die Bezirksliga-Handballer des TV Birkenfeld surfen gerade auf einer Erfolgswelle. Nach dem deutlichen 40:21 (15:12) zu Hause gegen den TuS Brotdorf 2 steht am Samstag der Verbandspokal im Fokus. Dabei trifft das Team von Trainer Martin Rozycki in der heimischen Sporthalle am Berg auf Verbandsligist HSG Saarbrücken 2.







