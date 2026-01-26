Schulhandball Geht’s über den Landesentscheid erneut nach Berlin? 26.01.2026, 13:29 Uhr

i Beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ haben sich die U16-Handballer des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums wieder einmal für den Landesentscheid qualifiziert. Heiko Ohl / SHG

Beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ setzten die U16-Handballer des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums mit der erneuten Qualifikation für den Landesentscheid die Erfolgsserie fort, an der der TuS Holzheim einen großen Anteil hat.

In der Wettkampfklasse U16 beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ haben sich die Handballer des Diezer Sophie-Hedwig-Gymnasiums wieder einmal für den Landesentscheid qualifiziert. In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Turnierverlauf trafen die Schützlinge von Heiko Ohl auf Mannschaftskameraden vom TuS Holzheim, die die Farben der Realschule plus aus Katzenelnbogen vertraten, und gewannen nach einem spannenden Entscheidungsspiel ...







Artikel teilen

Artikel teilen