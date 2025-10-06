HSV-Frauen kämpfen vergeblich Gegnerische Torfrau steht zu oft im Weg 06.10.2025, 12:45 Uhr

Die Chance auf eine Überraschung war zum Greifen nahe, doch die Handballerinnen des HSV Sobernheim belohnten sich vor heimischem Publikum nicht. Das ist umso ärgerlicher, weil nun eine Serie von sechs Auswärtsspielen ansteht.

Viereinhalb Minuten vor Schluss hatten sich die Handballerinnen des HSV Sobernheim wieder auf ein Tor herangekämpft. Zeit genug, um die Regionalligapartie noch zu drehen, doch sämtliche Angriffsversuche waren nicht von Erfolg gekrönt. Und so verließ die TSG Mainz-Bretzenheim II die Dümmler-Halle mit einem 19:17 (8:7)-Sieg im Gepäck.







