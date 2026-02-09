Das Ergebnis wurde in den letzten Minuten zur Nebensache. Aufgrund einer schweren Verletzung standen beim TV Bitburg nur noch sechs Spieler auf der Platte. Entsprechend gedämpft war beim TV Bad Ems die Freude über den Sieg in der Oberliga.
Lesezeit 2 Minuten
Nahezu gleichauf waren der TV Bad Ems und der TV Bitburg, bevor sie sich am 16. Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland in der Silberauhalle begegneten. Entsprechend gewarnt hatte Trainer Andreas Klute im Vorfeld der Partie. Alles andere als vergleichbar war dann das Bild, das sich den Zuschauern beim Einlauf der beiden Teams bot.