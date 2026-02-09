Dramatische Schlussphase Gegner des TV Bad Ems beendet Oberligaspiel zu sechst Marco Rosbach 09.02.2026, 16:06 Uhr

i Louis Herbel verdiente sich nach dem Heimspiel gegen Bitburg ein Extralob von Trainer Andreas Klute. Der junge TVBE-Spieler war mit elf Treffern der beste Werfer des Tages. Andreas Hergenhahn

Das Ergebnis wurde in den letzten Minuten zur Nebensache. Aufgrund einer schweren Verletzung standen beim TV Bitburg nur noch sechs Spieler auf der Platte. Entsprechend gedämpft war beim TV Bad Ems die Freude über den Sieg in der Oberliga.

Nahezu gleichauf waren der TV Bad Ems und der TV Bitburg, bevor sie sich am 16. Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland in der Silberauhalle begegneten. Entsprechend gewarnt hatte Trainer Andreas Klute im Vorfeld der Partie. Alles andere als vergleichbar war dann das Bild, das sich den Zuschauern beim Einlauf der beiden Teams bot.







