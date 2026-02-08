Bad Sobernheimerinnen kämpfen Gegen Topteam begeistert HSV mit einer Topleistung Tina Paare 08.02.2026, 20:21 Uhr

i Treffsicherste Werferin des HSV Sobernheim: Saskia Zentellini erzielt im Duell mit dem ungeschlagenen Spitzenreiter TSG Haßloch fünf Tore. Klaus Castor

Im Saisonendspurt genießen die Handballerinnen des HSV Sobernheim sechs Mal hintereinander Heimrecht. Der Auftakt gegen Tabellenführer TSG Haßloch macht Lust auf mehr. Fortgesetzt wird die Heim-Serie nach der kurzen Fastnachtspause.

Spitzenreiter gegen Schlusslicht – klingt nach klar verteilten Rollen. Doch die gab es im Regionalligaduell zwischen dem HSV Sobernheim und der TSG Haßloch nicht. Die Gastgeberinnen machten dem Favoriten das Leben in der Dümmler-Halle richtig schwer. HSV-Trainer Marius Walter war begeistert: „Das war ein top Spiel, eine geile Stimmung.







