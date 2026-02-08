Im Saisonendspurt genießen die Handballerinnen des HSV Sobernheim sechs Mal hintereinander Heimrecht. Der Auftakt gegen Tabellenführer TSG Haßloch macht Lust auf mehr. Fortgesetzt wird die Heim-Serie nach der kurzen Fastnachtspause.
Lesezeit 1 Minute
Spitzenreiter gegen Schlusslicht – klingt nach klar verteilten Rollen. Doch die gab es im Regionalligaduell zwischen dem HSV Sobernheim und der TSG Haßloch nicht. Die Gastgeberinnen machten dem Favoriten das Leben in der Dümmler-Halle richtig schwer. HSV-Trainer Marius Walter war begeistert: „Das war ein top Spiel, eine geile Stimmung.