Handball-Bezirksoberliga Gegen starken Tabellendritten ist kein Kraut gewachsen Stefan Nink 16.03.2026, 08:26 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Kampf um den Verbleib in der Bezirksoberliga erwies sich der Tabellendritte ESG Niederhofheim/Sulzbach für die Handballer des TuS Holzheim II als zu hohe Hürde. Der Favorit behielt am Ende mit 36:30 die Oberhand.

Gut zog sich die Reserve des TuS Holzheim in der Handball-Bezirksoberliga beim Tabellendritten ESG Niederhofheim/Sulzbach aus der Affäre. Die Kombinierten wurden letztlich aber ihrer Favoritenrolle gerecht und behielten die Punkte mit 36:30 (18:17) in der Eichwaldhalle.







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