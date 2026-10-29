HBMU will in der Handball-Regionalliga Südwest endlich wieder siegen. Gegen die Südpfalz Tiger steht das Team vor einer richtungsweisenden Partie. Kann die Heimstärke den entscheidenden Vorteil bringen?
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„Hauptsache kein Unentschieden mehr“, sagt Frank Knipp, Trainer von HB Mülheim-Urmitz, ganz entschieden. Nachdem seine Mannschaft zuletzt in der Regionalliga Südwest gleich zwei Mal zu einem 33:33-Remis kam, soll am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen die Südpfalz Tiger nun unbedingt ein Sieg her.