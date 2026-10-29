HBMU setzt auf Heimstärke Gegen die Südpfalz Tiger soll unbedingt ein Sieg her Lutz Klattenberg 29.10.2026, 15:25 Uhr

i HBMU-Trainer Frank Knipp. Jörg Niebergall

HBMU will in der Handball-Regionalliga Südwest endlich wieder siegen. Gegen die Südpfalz Tiger steht das Team vor einer richtungsweisenden Partie. Kann die Heimstärke den entscheidenden Vorteil bringen?

„Hauptsache kein Unentschieden mehr“, sagt Frank Knipp, Trainer von HB Mülheim-Urmitz, ganz entschieden. Nachdem seine Mannschaft zuletzt in der Regionalliga Südwest gleich zwei Mal zu einem 33:33-Remis kam, soll am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen die Südpfalz Tiger nun unbedingt ein Sieg her.







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