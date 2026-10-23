Wellings zweites Heimspiel Gegen die HSG Hunsrück sind sie klare Außenseiter Harry Traubenkraut 23.10.2026, 12:18 Uhr

i Das zweite Heimspiel der Saison steht für die Handballerinnen des TV Welling an. HetPix

In der Handball-Regionalliga empfängt der TV Welling die starke HSG Hunsrück. Doch trotz Favoritenrolle der Gäste hofft Welling auf eine handfeste Überraschung. Spannung pur in der Nettetalhalle ab 18 Uhr!

Im erst zweiten Heimspiel der Saison in der Handball-Regionalliga empfangen die Frauen des TV Welling mit der HSG Hunsrück (Sa., 18 Uhr) gleich eines der Schwergewichte der Liga in der Nettetalhalle. Nachdem Wellings Trainer Lukas Hürter mit dem bisher Erreichten, sprich 3:5 Punkten aus drei Auswärts- und einer Heimpartie durchaus zufrieden sein kann, ist die Rollenverteilung im Spiel diesmal doch sehr eindeutig.







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