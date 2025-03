Licht und Schatten für die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald: Am Doppel-Heimspieltag gab’s zwar drei von vier möglichen Punkten, aber es wäre mehr drin gewesen.

HSG Westerwald – TS Bendorf II 30:30 (15:17). Gegen einen schwachen Gegner zeigte die HSG eine ihrer bislang schwächsten Saisonleistungen. Trotz des kleinen Kaders hatte das Team um Spielertrainer Sebastian Friedrich die Chance, beide Punkte einzufahren. „Leider war die Fehlerquote im Angriff und in der Abwehr zu groß“, berichtete der HSG-Vorsitzende Jörg Wengenroth. Wie schon in Remagen kassierten die Westerwälder in letzter Sekunde per Strafwurf den Ausgleich. HSG: Vogel, Münz – Weigelt (2), Friedrich (3/1), Jungblut (3), Keller (4/1), Moser /7/3), Wanzel (3), Kulm (2), Metternich (6).

HSG Westerwald – GW Mendig 35:32 (17:14). Gegen die starken Mendiger zeigte die HSG eine deutliche Leistungssteigerung. In einer hart umkämpften Partie mit insgesamt 15 Zeitstrafen hatten die Westerwälder am Ende mit 35:32-Toren das bessere Ende für sich. Bis zum 12:12 in der 21. Minute war die Begegnung bei wechselnden Führungen absolut ausgeglichen. Als dem flinken Philipp Wolf das 13. Tor für die HSG gelungen war, sollten die Westerwälder die Führung aber nicht mehr abgeben. Der ebenfalls treffsichere Samir Moser sorgte mit dem Pausenpfiff für den erstmaligen Drei-Tore-Vorsprung.

Im zweiten Spielabschnitt war Kevin Justenhofen auf der rechten Angriffsseite kaum zu stoppen und schraubte die Führung auf sechs Tore nach oben (39.). „Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich jedoch einige Unkonzentriertheiten bei ein“, so Wengenroth. So kamen die Gäste noch einmal bis auf ein Tor heran (30:29). In der Schlussphase zeigte die HSG wieder die Kaltschnäuzigkeit aus der Hinrunde, und Samir Moser setzte mit dem Treffer zum 35:32 den Schlusspunkt unter die spannende Partie. HSG: Vogel, Münz – Niemeck, Justenhofen (9/1), Friedrich (6), Jungblut (1), Keller, Moser (8), Wanzel, Wolf (4), Metternich (7).