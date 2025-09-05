Der Start ist schwierig für den TV Birkenfeld, weil er auswärts stattfindet – und die Saison wird schwieriger, weil die Bezirksliga eingleisig und damit stärker geworden ist.

In Theley steigt für den TV Birkenfeld die Saisoneröffnung in der Handball-Bezirksliga Saar. Die Mannschaft von Trainer Martin Rozycki gastiert in der dortigen Sport- und Kulturhalle bei RW Schaumberg. Anwurf ist am Sonntag, 16 Uhr.

Diese Runde wird schwieriger für die Birkenfelder als die letzte. Rozycki erklärt, warum das so ist: „Die Bezirksligen Ost und West sind zu einer Bezirksliga zusammengelegt worden. Jetzt spielen dort die besten Sechs der beiden Ligen der vergangenen Saison zusammen plus Auf- und Absteiger. Wir haben es sozusagen mit der Crème de la Crème der Bezirksliga zu tun.“ Etwas komplizierter wird die Spielzeit zusätzlich, weil es aus der 14er-Liga einen vermehrten Abstieg geben wird. Mit dem wollen die Birkenfelder möglichst nichts zu tun bekommen. Rozycki peilt Rang neun an.

„Wir wollen unsere Heimstärke beibehalten“﻿

Birkenfelds Coach Martin Rozycki

Da trifft es sich gut, dass zwar eine relativ kleine Schar der Birkenfelder Handballer trainiert, doch die Jungs, die bei den Einheiten sind, „haben Bock“, wie Rozycki deutlich macht. Die Sporthalle am Berg soll zum entscheidenden Faustpfand werden, denn dort darf nicht geharzt werden. „Ohne Haftmittel tun sich die Gegner oft schwer“, erklärt Rozycki und folgert: „Wir wollen unsere Heimstärke beibehalten.“

Umgekehrt wird es auswärts für die Birkenfelder schwieriger, denn fast überall darf mit Harz gespielt werden – auch am Sonntag in Theley. „Unsere Jungs sind das nicht gewöhnt, deshalb ist es ein Problem“, bestätigt Rozycki. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass auswärts deshalb noch mehr die Tagesform entscheidet. „Mal kommen wir mit dem Haftmittel zurecht, mal nicht“, erklärt der Coach.

Wirkliche Abgänge und Zugänge hat der TVB nicht. Stefan Adam will nach einer Schulterverletzung nicht mehr auflaufen, dafür fühlen sich Torwart Hendrik Franzmann und Jan Hartl, die lange verletzt ausgefallen waren, wie Neuzugänge an.