HSG Kastellaun/Simmern Ganz schlechte Erinnerungen an Dudenhofen/Schifferstadt Michael Bongard 23.10.2026, 12:41 Uhr

i Jona Conrath (am Ball) und seine HSG Kastellaun/Simmern müssen die erste Saisonniederlage beim 23:39-Debakel in Zweibrücken schnell abschütteln, denn am Samstag (20 Uhr) ist in Simmern der Tabellenzweite Dudenhofen/Schifferstadt zu Gast. Gegen Dudenhofen kassierten die Kastellaun/Simmerner vor 13 Monaten ihre letzte Heimniederlage. B&P Schmitt

15 Heimspiele hat Kastellaun/Simmern in Folge in der Regionalliga nicht verloren. Die letzte Heimniederlage gab es vor 13 Monaten – gegen Dudenhofen/Schifferstadt. Die Pfälzer kommen am Samstag (20 Uhr) nach Simmern.

Am 21. September 2025 hat die HSG Kastellaun/Simmern das letzte Mal ein Heimspiel in der Handball-Regionalliga Südwest verloren. In Kastellaun unterlag das Team von Mirza Cehajic damals der HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 31:32. Es folgten seitdem 14 Heimsiege und vor zwei Wochen ein 34:34-Unentschieden gegen die TSG Haßloch.







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