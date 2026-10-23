15 Heimspiele hat Kastellaun/Simmern in Folge in der Regionalliga nicht verloren. Die letzte Heimniederlage gab es vor 13 Monaten – gegen Dudenhofen/Schifferstadt. Die Pfälzer kommen am Samstag (20 Uhr) nach Simmern.
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Am 21. September 2025 hat die HSG Kastellaun/Simmern das letzte Mal ein Heimspiel in der Handball-Regionalliga Südwest verloren. In Kastellaun unterlag das Team von Mirza Cehajic damals der HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 31:32. Es folgten seitdem 14 Heimsiege und vor zwei Wochen ein 34:34-Unentschieden gegen die TSG Haßloch.