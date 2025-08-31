Am kommenden Samstag müssen die Handballer des TV Bad Ems zum Auftakt der Oberliga beim TuS Weibern Farbe bekennen. Im Rheinland-Pokal bei der HSG Hochheim/Lahnstein konnten sich die Kurstädter schon mal unter Wettkampfbedingungen warmspielen.

Oberligist TV Bad Ems ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und mit einem deutlichen 37:21 (20:8)-Erfolg beim benachbarten Bezirksoberligisten HSG Horchheim/Lahnstein in die 2. Runde des Handball-Rheinlandpokals eingezogen.

Rund eine Woche vor dem Liga-Auftakt auf dem heißen Harz-Pflaster beim TuS Weibern (Samstag, 6. September, 19.30 Uhr, Robert-Wolff-Halle) machten die Kurstädter in der engen Halle des Schulzentrums am Lahnsteiner Oberheckerweg den Unterschied von zwei Klassen fast durchweg deutlich. Nur in der Anfangsphase hielt der krasse Außenseiter, der am 14. September und 13. Dezember gegen die Reserve von der Insel Silberau um Punkte kämpft, mit den Schwarz-Weißen aus der Kurstadt mit. Marc Kimmel sorgte beim 3:2 für die zweite und bereits letzte Führung der Kombinierten, die sich sichtbar viel vorgenommen hatten, um dem Oberligisten unter Wettkampfbedingungen einen alles andere als gemütlichen Abend zu bereiten und vielleicht sogar ein wenig ins Schwitzen zu bringen.

„Wir sind in den D-Zug eingestiegen und haben sie geradezu überrollt.“

TVBE-Trainer Andreas Klute zum einseitigen Pokal-Derby

„Zunächst konnten sie sich mit der einen oder anderen 1:1-Situation gut in Szene setzen“, lobte TVBE-Coach Andreas Klute den Nachbarn für seinen forschen Start ins Derby. Doch die mit schmalem Kader angetretenen Silberauer – der Lahnsteiner Louis Herbel fehlte urlaubsbedingt und wird erst in der kommenden Woche wieder einsteigen – hatten keine Lust auf Spannung. „Als wir uns allmählich besser auf die HSG eingestellt hatten, sind wir in den D-Zug eingestiegen und haben sie geradezu überrollt“, so Klute, dessen Team tatsächlich in Fahrt kam, ein hohes Tempo anschlug und die Partie mit einem furiosen 9:0-Lauf zum 3:11 (15.) schnell vorentschied. „Das ist dann vor allem in athletischer Hinsicht eine ganz andere Herausforderung als in der Bezirksoberliga“, überraschte es den erfahrenen Klute natürlich nicht, dass die HSG da nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatte und überwiegend reagieren musste.

Colin Feldenz rückt in 5:1-Abwehrformation auf die Spitze

So nutzte der Kemmenauer die Klarheit des Spielverlaufs und die Gunst der Stunde auch, um etwas auszuprobieren und Abläufe zu justieren. Klute und seine Mitstreiterin Martina Noll beorderten Youngster Colin Feldenz in einer 5:1-Abwehrformation auf die Spitze. Somit konnten die Gäste Oliver Noll Verschnaufpausen gönnen, die dem jungen Spielmacher gut taten. „Zudem ließen wir den einen oder anderen von uns, der urlaubsbedingt noch etwas Trainingsrückstand hat, durchspielen.“

Das berühmte Haar in der Suppe fand Klute dann trotz des souveränen Auftritts seiner Schützlinge dann doch noch: Die Chancenverwertung. „Wir haben noch zu viele freie Dinger liegen lassen. Das kann in engen Spielen in der Oberliga teuer werden.“

Letztlich findet ein Bad Emser 37:21-Kantersieg Eintrag in die Bücher – Pflichtaufgabe ohne nennenswerten Beanstandungen erfüllt. „Derbys sind doch das Salz in der Suppe. Man muss nicht weit fahren und sieht alte Bekannte mal wieder“, resümierte Klute den Freitagabend, mit dem sein TVBE den Reigen der Pflichtspiele standesgemäß eröffnete.

HSG Horchheim/Lahnstein – TV Bad Ems 21:37 (8:20)

HSG Horchheim/Lahnstein: Gläser, Vogt – Karbach (2), Zobel (3), C. Will, Kimmel (2), Heid, Vogt, Krell (1/1), Beckermann (2), Knopp (4/1), Clos (1), Bus (2), Gropß (2), Gras, T. Senking (2), L. Will.

TV Bad Ems: Schwerdt, B. Dalkner – O. Noll (5), Feldenz (5), F. Schaust (8), Keller (2), Junker (6/1), Sauerwein (3), Kind (7), Malte Müller (1).

Schiedsrichter: Stephan Frank (HV Vallendar).

Siebenmeter: 5/2 – 2/1 – Zeitstrafen: 5:1.

Zuschauer: 70.

Spielfilm: 3:2 (6.), 3:11 (15.), 4:16 (22.), 8:20 (30.) – 9:22 (36.), 11:28 (47.), 15:33 (55.), 21:37 (60.).

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: am Samstag, 19.30 Uhr, Oberliga-Spiel beim TuS Weibern.