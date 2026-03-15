HSG Kastellaun/Simmern II
Fulminante Aufholjagd bringt den Klassenverbleib
Max Wetstein, Spielertrainer der HSG Kastellaun/Simmern II, hat mit seinem Team drei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib a
Max Wetstein, Spielertrainer der HSG Kastellaun/Simmern II, hat mit seinem Team drei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib aus eigener Kraft geschafft dank einer tollen Aufholjagd beim 24:20-Sieg in Weibern.
B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern II spielt auch nächste Saison in der Handball-Oberliga, das steht nach dem 24:20-Sieg in Weibern nun endgültig fest.

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Mit einer gehörigen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang haben die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II ihre Begegnungen in der Handball-Oberliga am 20. Spieltag doch noch gewonnen:HSG Hunsrück – TuS Daun 32:19 (13:14). Der Achte Daun trat ersatzgeschwächt in Kleinich an und führte zur Pause zur Verwunderung aller mit 14:13 beim Tabellendritten.

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Sport