HSG Kastellaun/Simmern II Fulminante Aufholjagd bringt den Klassenverbleib Michael Bongard 15.03.2026, 09:56 Uhr

i Max Wetstein, Spielertrainer der HSG Kastellaun/Simmern II, hat mit seinem Team drei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib aus eigener Kraft geschafft dank einer tollen Aufholjagd beim 24:20-Sieg in Weibern. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern II spielt auch nächste Saison in der Handball-Oberliga, das steht nach dem 24:20-Sieg in Weibern nun endgültig fest.

Mit einer gehörigen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang haben die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II ihre Begegnungen in der Handball-Oberliga am 20. Spieltag doch noch gewonnen:HSG Hunsrück – TuS Daun 32:19 (13:14). Der Achte Daun trat ersatzgeschwächt in Kleinich an und führte zur Pause zur Verwunderung aller mit 14:13 beim Tabellendritten.







Artikel teilen

Artikel teilen