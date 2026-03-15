Die HSG Kastellaun/Simmern II spielt auch nächste Saison in der Handball-Oberliga, das steht nach dem 24:20-Sieg in Weibern nun endgültig fest.
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Mit einer gehörigen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang haben die HSG Hunsrück und die HSG Kastellaun/Simmern II ihre Begegnungen in der Handball-Oberliga am 20. Spieltag doch noch gewonnen:HSG Hunsrück – TuS Daun 32:19 (13:14). Der Achte Daun trat ersatzgeschwächt in Kleinich an und führte zur Pause zur Verwunderung aller mit 14:13 beim Tabellendritten.