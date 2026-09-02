TVW beginnt in Koblenz Für Welling und Weibern geht es um den Klassenverbleib Harry Traubenkraut 02.09.2026, 13:40 Uhr

i Vor kurzem standen sich die Handballer des TV Welling (rote Trikots) und der TuS Weibern im Testspiel gegenüber, nun geht es für die beiden Klubs wieder in der Oberliga um Punkte. HetPix

Die Handball-Oberliga startet mit Spannung: Weibern kämpft erneut um den Klassenverbleib, während Welling sich an ein neues Spielsystem gewöhnen muss. Den Beginn macht Welling mit dem Spiel beim HC Koblenz.

In der Handball-Oberliga ging es für den TV Welling und den TuS Weibern in den vergangenen Jahren fast immer um den Klassenverbleib. Daran dürfte sich auch in der nun beginnenden Saison nichts vieländern. So sehen es jedenfalls die Trainer Tobias Arenz (Weibern) und Hansi Schmidt (Welling).







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