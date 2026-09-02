Die Handball-Oberliga startet mit Spannung: Weibern kämpft erneut um den Klassenverbleib, während Welling sich an ein neues Spielsystem gewöhnen muss. Den Beginn macht Welling mit dem Spiel beim HC Koblenz.
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In der Handball-Oberliga ging es für den TV Welling und den TuS Weibern in den vergangenen Jahren fast immer um den Klassenverbleib. Daran dürfte sich auch in der nun beginnenden Saison nichts vieländern. So sehen es jedenfalls die Trainer Tobias Arenz (Weibern) und Hansi Schmidt (Welling).