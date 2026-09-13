Für Weibern und Welling gibt es nichts zu holen

Handball-Oberliga: Spannende Heimspiele ohne Punkte für Welling und Weibern. Dabei zeigte sich Welling verbessert, verlor aber dennoch gegen Bad Ems. Und Weibern zeigte sich nach ärgerlichem 0:5-Lauf am Ende enttäuscht.

In der Handball-Oberliga hat es für den Weibern und den TV Welling zu keinen Punkten gereicht – und das, obwohl beide Klubs zu Hause spielten.

Um zu punkten, reichte es zwar nicht, aber Welling Leistungssteigerung gegenüber dem 16:40 in Koblenz war unverkennbar.