TuS verliert 19:29, TVW 25:30
Für Weibern und Welling gibt es nichts zu holen
Der Wellinger Fynn Reitz (rechts) kommt in schwieriger Position zum Abschluss. Reitz gelangen zwar vier Tore, dennoch verlor der
Der Wellinger Fynn Reitz (rechts) kommt in schwieriger Position zum Abschluss. Reitz gelangen zwar vier Tore, dennoch verlor der TVW zu Hause gegen den TV Bad Ems mit 25:30.
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Handball-Oberliga: Spannende Heimspiele ohne Punkte für Welling und Weibern. Dabei zeigte sich Welling verbessert, verlor aber dennoch gegen Bad Ems. Und Weibern zeigte sich nach ärgerlichem 0:5-Lauf am Ende enttäuscht.

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In der Handball-Oberliga hat es für den Weibern und den TV Welling zu keinen Punkten gereicht – und das, obwohl beide Klubs zu Hause spielten.TV Welling – TV Bad Ems 25:30 (13:14)Um zu punkten, reichte es zwar nicht, aber Welling Leistungssteigerung gegenüber dem 16:40 in Koblenz war unverkennbar.
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