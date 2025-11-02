Dieser Oberligaspieltag war für den TuS Weibern und den TV Welling zum Vergessen. Beide Klubs kassierten auswärts hohe Niederlagen.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga hält der Negativlauf des TuS Weibern und des TV Welling weiter an, denn beide kassierten in ihren jeweiligen Auswärtspartien zweistellige Niederlagen. TV Bitburg – TuS Weibern 37:20 (17:13) Das Weiberns Trainer Tobias Arenz davon sprach, „dass dies beileibe lange nicht unser schwächstes Auswärtsspiel war, sondern sogar über lange Phasen eines der Besseren“, wirke angesichts der 17 Tore Unterschied auf ...