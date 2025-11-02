Niederlagen für TVW und TuS Für Weibern und Welling gibt es nichts zu holen Harry Traubenkraut 02.11.2025, 13:58 Uhr

i Für Tobias Arenz (links) und den TuS Weibern gab es in Bitburg zwar eine hohe Niederlage, dennoch schöpft der Weibern Trainer Mut aus der ordentlichen Leistung seiner Mannschaft in den ersten 40 Minuten des Spiels. Jörg Niebergall

Dieser Oberligaspieltag war für den TuS Weibern und den TV Welling zum Vergessen. Beide Klubs kassierten auswärts hohe Niederlagen.

In der Handball-Oberliga hält der Negativlauf des TuS Weibern und des TV Welling weiter an, denn beide kassierten in ihren jeweiligen Auswärtspartien zweistellige Niederlagen. TV Bitburg – TuS Weibern 37:20 (17:13) Das Weiberns Trainer Tobias Arenz davon sprach, „dass dies beileibe lange nicht unser schwächstes Auswärtsspiel war, sondern sogar über lange Phasen eines der Besseren“, wirke angesichts der 17 Tore Unterschied auf ...







