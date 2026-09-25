In der Handball-Oberliga stehen spannende Begegnungen bevor: Die Männer der HSG Römerwall hoffen auf Auswärtspunkte, während die Frauen von Neustadt und Engers ihrer Favoritenrolle in Heimspielen gerecht werden wollen.
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Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind die Teams aus dem Kreis Neuwied am Wochenende in der Handball-Oberliga gefordert.Handball-Oberliga, MännerDJK/MJC Trier – HSG Römerwall (Samstag, 19.15 Uhr). Nachdem die HSG Römerwall gegen zwei Meisterschaftsanwärter an den ersten beiden Spieltagen der Handball-Oberliga jeweils das Nachsehen hatte, reiste mit dem HV Vallendar II der Tabellenfünfte der ...