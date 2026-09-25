Favoritenrolle bei den Frauen Für Römerwall steht die weiteste Fahrt der Saison an Jona Heck 25.09.2026, 14:35 Uhr

i Gegen Koblenz (in Weiß) musste sich die HSG Römerwall (in Blau) geschlagen geben. Nun kommen Gegner auf Augenhöhe. Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga stehen spannende Begegnungen bevor: Die Männer der HSG Römerwall hoffen auf Auswärtspunkte, während die Frauen von Neustadt und Engers ihrer Favoritenrolle in Heimspielen gerecht werden wollen.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sind die Teams aus dem Kreis Neuwied am Wochenende in der Handball-Oberliga gefordert.Handball-Oberliga, MännerDJK/MJC Trier – HSG Römerwall (Samstag, 19.15 Uhr). Nachdem die HSG Römerwall gegen zwei Meisterschaftsanwärter an den ersten beiden Spieltagen der Handball-Oberliga jeweils das Nachsehen hatte, reiste mit dem HV Vallendar II der Tabellenfünfte der ...







Artikel teilen

Artikel teilen