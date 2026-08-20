HB präsentiert sich am Freitag Für Mülheimer geht’s sonntagabends in Osthofen los Stefan Lebert 20.08.2026, 10:52 Uhr

i Symbolbild dpa

Nun steht der Termin fürs erste Spiel von HB Mülheim-Urmitz in der Regionalliga Südwest fest: Die Mannschaft von Trainer Frank Knipp spielt am 30. August bei Aufsteiger TG Osthofen. Zuerst präsentiert sich das Team aber bei seinen Fans.

Zwar gibt es immer noch keinen offiziellen Spielplan für die Saison der Handball-Regionalliga Südwest, die am letzten Augustwochenende beginnt, aber nun weiß Frank Knipp, der Trainer von HB Mülheim-Urmitz, schon einmal, wann seine Mannschaft im ersten Spiel gefordert ist: Die Partie bei Aufsteiger TG Osthofen steigt am Sonntag, 30.







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