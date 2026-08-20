Nun steht der Termin fürs erste Spiel von HB Mülheim-Urmitz in der Regionalliga Südwest fest: Die Mannschaft von Trainer Frank Knipp spielt am 30. August bei Aufsteiger TG Osthofen. Zuerst präsentiert sich das Team aber bei seinen Fans.
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Zwar gibt es immer noch keinen offiziellen Spielplan für die Saison der Handball-Regionalliga Südwest, die am letzten Augustwochenende beginnt, aber nun weiß Frank Knipp, der Trainer von HB Mülheim-Urmitz, schon einmal, wann seine Mannschaft im ersten Spiel gefordert ist: Die Partie bei Aufsteiger TG Osthofen steigt am Sonntag, 30.