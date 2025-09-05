Für die HSG Kastellaun/Simmern geht es direkt in die „Hölle Süd“: So wird die Heimstätte des TV Offenbach genannt, die Queichtalhalle in der Pfalz ist für die Hunsrücker noch nie ein gutes Pflaster gewesen. Aber am ersten Spieltag der Handball-Regionalliga Südwest muss Kastellaun am Sonntag (18 Uhr) beim Angstgegner Offenbach bestehen.

„Wir haben jetzt wieder zwei Jahre Regionalliga gespielt und alle vier Spiele gegen Offenbach verloren“, kennt natürlich auch Mirza Cehajic die miese Statistik gegen den TVO. Am Sonntag soll es aber in eine andere Richtung gehen, der Kastellaun/Simmerner Trainer will nicht mit leeren Händen aus der „Hölle Süd“ heimkehren. Zumal danach gleich drei Heimspiele für Kastellaun anstehen. „Erst kommt Budenheim, die ich stark einschätze, dann der gute Aufsteiger Dudenhofen/Schifferstadt, und am vierten Spieltag gastiert mein Top-Favorit Vallendar bei uns. Ein hartes Programm, da kann man mit 0:8 Punkten da stehen, dann wäre direkt Druck da“, sagt Cehajic.

Kilian Kötz und Heinrich Löwen sind wieder fit

Aber von dem schlechtesten Fall geht Cehajic nicht aus, auch wenn ihm in den ersten Wochen der Saison mit Max Grethen (Muskelfaserriss im Oberschenkel) ein Rückraum-Ass fehlt. Dafür sind Kilian Kötz und Heinrich Löwen nach langer Verletzung wieder zurück und werden für mehr Torgefahr aus dem Rückraum sorgen. Angeführt wird die HSG vom neuen Spielmacher Josip Grbavac: Der 30-jährige Kroate will wie Cehajic oder Sasa Puljizovic im Hunsrück sesshaft werden und nach seiner Profi-Karriere die HSG verstärken. „Josip wird uns sehr helfen“, weiß Cehajic. Der junge Kreisläufer Hugo Ott ist ein weiterer externer Zugang, er spielt zugleich noch in der A-Jugend des HC Koblenz, die von Puljizovic trainiert wird.

Neben Puljizovic (Karriereende) hat Yannik Mühlbauer (TSG Mainz-Bretzenheim) die HSG verlassen, Linkshänder Lewin Rickus will nur noch in der Oberliga-Reserve spielen. Aus der zweiten Mannschaft hat Cehajic Fabian Schmitz (Rückraum) und Leon Michel (Außen) hochgezogen. „Kilian und Heinrich sind wieder fit, der Kader ist doch breiter als in der vergangenen Saison“, sagt Cehajic: „Deshalb wollen wir mindestens das erreichen, was wir in der letzten Saison erreicht haben.“ Und das war Platz sechs mit 27:25 Punkten. Bis ins letzte Saisondrittel war Kastellaun Tabellendritter, stürzte dann aber auch aufgrund der vielen Verletzten noch auf Platz sechs ab. Die Regionalliga könnte laut Cehajic zur „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ werden: „Sieben Teams oben, sieben Teams unten, der Unterschied könnte größer werden als sonst. Ich hoffe, wir werden am Ende zu der oberen Hälfte gehören.“ Die „solide“ Vorbereitung mit vielen Testspielen macht Cehajic Hoffnung, im letzten Test schlug Kastellaun die TG Osthofen (Oberliga Rheinhessen-Pfalz) mit 30:25. Aber jetzt gilt es erst mal, am Sonntag beim Angstgegner TV Offenbach (in der Vorsaison nur Tabellenelfter) in der „Hölle Süd“ zu bestehen.