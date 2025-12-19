Für Ferndorf sollen alle guten Dinge drei sein

Handball-Regionalliga: Der TuS Ferndorf empfängt am Sonntag den TV Hüttenberg – und hofft die Niederlagenserie zu stoppen. Unten in der Tabelle wird es eng: Vier Punkte trennen Ferndorf noch vom Abstiegsplatz.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sehnsucht ist groß, auf der einen Seite genauso wie auf der anderen. Wenn der TuS Ferndorf am Sonntag ab 17 Uhr in der Kreuztaler Sporthalle Stählerwiese den TV Hüttenberg zum letzten Heimspiel des Jahres empfängt, dann stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die sich nach einer Dürrephase im Endspurt wieder festigen wollen.