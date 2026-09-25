Das 23:24 gegen Tabellenführer Marpingen hängt der HSG Hunsrück immer noch nach. Im Spitzenspiel war viel mehr drin gewesen für die Irmenach/Gösenrotherinnen. Am Samstag soll bei Aufsteiger Oberthal wieder ein Sieg her.
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Das sollte eine klare Sache werden für die HSG Hunsrück: In der Regionalliga gastieren die Handballerinnen aus Irmenach und Gösenroth am Samstag (20 Uhr) beim Null-Punkte-Schlusslicht FSG Oberthal/Hirstein im Saarland. Die HSG Hunsrück ist Tabellendritter mit 4:2 Punkten.