Bei Aufsteiger Oberthal 
Für die HSG Hunsrück ist ein Sieg im Saarland Pflicht
Für die HSG Hunsrück um die neue Torfrau Nina Schmall (kam aus Sobernheim) steht am vierten Spieltag eine „Pflichtübung“ an, di
Für die HSG Hunsrück um die neue Torfrau Nina Schmall (kam aus Sobernheim) steht am vierten Spieltag eine „Pflichtübung“ an, die Irmenach/Gösenrotherinnen gastieren am Samstag (20 Uhr) beim Null-Punkte-Aufsteiger Oberthal.
B&P Schmitt

Das 23:24 gegen Tabellenführer Marpingen hängt der HSG Hunsrück immer noch nach. Im Spitzenspiel war viel mehr drin gewesen für die Irmenach/Gösenrotherinnen. Am Samstag soll bei Aufsteiger Oberthal wieder ein Sieg her. 

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Das sollte eine klare Sache werden für die HSG Hunsrück: In der Regionalliga gastieren die Handballerinnen aus Irmenach und Gösenroth am Samstag (20 Uhr) beim Null-Punkte-Schlusslicht FSG Oberthal/Hirstein im Saarland. Die HSG Hunsrück ist Tabellendritter mit 4:2 Punkten.
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