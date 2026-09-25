Bei Aufsteiger Oberthal Für die HSG Hunsrück ist ein Sieg im Saarland Pflicht Michael Bongard 25.09.2026, 13:10 Uhr

i Für die HSG Hunsrück um die neue Torfrau Nina Schmall (kam aus Sobernheim) steht am vierten Spieltag eine „Pflichtübung“ an, die Irmenach/Gösenrotherinnen gastieren am Samstag (20 Uhr) beim Null-Punkte-Aufsteiger Oberthal. B&P Schmitt

Das 23:24 gegen Tabellenführer Marpingen hängt der HSG Hunsrück immer noch nach. Im Spitzenspiel war viel mehr drin gewesen für die Irmenach/Gösenrotherinnen. Am Samstag soll bei Aufsteiger Oberthal wieder ein Sieg her.

Das sollte eine klare Sache werden für die HSG Hunsrück: In der Regionalliga gastieren die Handballerinnen aus Irmenach und Gösenroth am Samstag (20 Uhr) beim Null-Punkte-Schlusslicht FSG Oberthal/Hirstein im Saarland. Die HSG Hunsrück ist Tabellendritter mit 4:2 Punkten.







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