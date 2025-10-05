HSG Nahe-Glan ärgert Favoriten Führung verspielt, Remis ist trotzdem Erfolgserlebnis 05.10.2025, 13:10 Uhr

Aufsteiger TSG Ober-Hilbersheim gehört auch in der Verbandsliga zu den Favoriten. Die HSG Nahe-Glan darf sich auf die Fahnen schreiben, das Team am Rande einer Niederlage gehabt und ihm den ersten Punkt seit Langem abgeknöpft zu haben.

Gemischte Gefühle herrschten bei den Handballern der HSG Nahe-Glan und ihrem Trainerteam. Sie durften stolz sein, der aufstrebenden TSG Ober-Hilbersheim mit dem 28:28 (12:13) den ersten Punktverlust seit Langem beigebracht zu haben. Allerdings hätten sie sich in der Meisenheimer PSG-Halle auch vollumfänglich belohnen können, schließlich führten sie dreieinhalb Minuten vor Ende der Verbandsliga-Partie mit vier Toren.







