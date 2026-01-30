HSG Hunsrück vs. Kastellaun II Früherer Anwurf oder Absage wegen EM-Finale? Michael Bongard 30.01.2026, 14:57 Uhr

i Im Hinspiel war Kastellaun/Simmern II (beim Wurf mit Luca Gewehr) ganz, ganz nah dran an einem Punktgewinn gegen die HSG Hunsrück um den künftigen Kastellauner Jona Conrath. Die Irmenach/Gösenrother gewannen Ende September durch ein Tor vier Sekunden vor Schluss mit 24:23 in Kastellaun. B&P Schmitt

Das Oberliga-Derby zwischen der HSG Hunsrück und Kastellaun/Simmern II ist am Sonntag um 17 Uhr in Sohren angesetzt. Doch das EM-Finale in Dänemark könnte für einen früheren Anwurf oder sogar für eine Absage des Derbys sorgen.

Derby in der Handball-Oberliga: Der Tabellendritte HSG Hunsrück (18:8 Punkte) empfängt in Sohren den Neunten HSG Kastellaun/Simmern II (nach Punktabzug 7:19 Zähler). Gespielt werden soll am Sonntag.Soll? Am Freitag waren weder die Anwurfzeit final geklärt, noch, ob überhaupt gespielt wird.







